Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini l'aveva detto a chiare lettere in conferenza stampa: "La rosa con Lammers e Depaoli è a posto, per me non deve partire nessuno dei due". E aveva ragione da vendere il tecnico di Gruigliasco, perché adesso che l'ex Samp è a un passo dal Benevento, la fascia destra è di nuovo sguarnita: il neo arrivato Joakim Maehle infatti potrebbe prendere il posto di Robin Gosens sulla sinistra, alle prese con un problema alla coscia e con la squalifica, e Hans Hateboer sarebbe costretto a fare gli straordinari nonostante il guaio al piede sinistro riscontrato durante il match col Milan.



LE ALTERNATIVE- Per questo l'entourage nerazzurro sta prendendo tempo con Sam Lammers, per evitare un altro passo falso e rischiare così che, in caso di infortunio di uno tra Muriel e Zapata, l'attacco nerazzurro risulti carente. La corte non gli manca di certo: mezza Serie A è sulle tracce dell'attaccante arrivato a Bergamo dal Psv e su tutti svettano Verona e Benevento. Il club campano infatti, in attesa dell'ufficialità di Depaoli, sta proseguendo i contatti per cercare di accaparrarsi anche la punta classe 1997. Anche il Torino non molla, ma l'Atalanta sarebbe più interessata a mettersi d'accordo col Verona in vista di giugno: prestito secco in guallobù per sei mesi, in cambio del centrocampista venticinquenne Mattia Zaccagni nel mercato estivo.