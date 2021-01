Brutta tegola per mister Gian Piero Gasperini che domenica prossima contro la Lazio, gara in programma alle 15 al Gewiss Stadium, dovrà fare a meno dell'ala sinistra goleador Robin Gosens. L'esterno nerazzurro infatti è stato ammonito al minuto 83 della gara di ieri contro il Milan e, a causa della diffida, verrà squalificato dal Giudice Sportivo.



SI' ALLA LAZIO BIS- Il tedesco ci sarà invece per la sfida di Coppa Italia, sempre contro la Lazio, di scena mercoledì alle 17.45 allo stadio orobico.