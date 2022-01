Otto vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Questo il bilancio di Piero Giacomelli con l'Atalanta: il fischietto classe '77 è stato designato per la sfida di giovedì alle ore 16,30 contro il Torino, valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Per trovare l'ultimo precedente bisogna tornare indietro di due stagioni: 1 agosto 2020 Atalanta-Inter 0-2, ultima giornata di campionato. Ventidue, invece, i precedenti di Giacomelli con il Torino, con dieci vittorie, sei pareggi ed altrettante sconfitte.