Il giocatore ex Fiorentina Michele Bacis, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, nella serata di sabato 16 maggio è stato colpito da una tragedia immane: il figlio di 8 anni Jacopo è precipitato dal terzo piano della sua palazzina nel centro di Arezzo ed ha perso la vita. L'Atalanta ha espresso il suo cordoglio con una nota apparsa sul sito ufficiale.



IL COMUNICATO- "Increduli ed affranti, il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano con grande commozione e vicinanza al dolore di Michele Bacis, ex nerazzurro cresciuto nel vivaio del Centro Bortolotti, per la tragica e prematura scomparsa del giovane figlio Jacopo. A Michele Bacis ed ai suoi familiari le più sentite e sincere condoglianze da parte di tutta l’Atalanta Bergamasca Calcio".