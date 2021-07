Josip Ilicic non conosce ancora, con certezza, quale sarà la sua squadra nel prossimo campionato. La volontà dello sloveno è di restare a giocare in Serie A e l'interesse del Milan sembrava potersi concretizzare, la realtà è che - per il momento - non c'è alcuna fumata bianca all'orizzonte.



Come riporta 'La Gazzetta dello Sport' la Lazio ha chiesto informazioni sul fantasista, qualche settimana addietro, ma senza spingersi oltre. Quello dei rossoneri, invece, sembra un interesse congelato: il calciatore ha ancora due anni di contratto con opzione per rinnovarlo ulteriormente, con uno stipendio attuale di 2,1 milioni a stagione.