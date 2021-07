L'Atalanta, dopo l'ultimo allenamento della settimana al Centro Bortolotti di Zingonia, si prepara a un giorno di riposo: l'appuntamento con mister Gasperini è per martedì pomeriggio.



Saltata l'amichevole con la Pergolettese, i nerazzurri sono stati impegnati in una partitella in famiglia. Hanno continuato a lavorare a parte de Roon, fastidio muscolare, Hateboer, dolori alla caviglia, Miranchuk, distorsione all'avampiede, Lammers e Kovalenko - entrambi con la valigia pronta: direzione Genoa o Samp (scambio con Damsgaard?) il primo, Spezia il secondo.