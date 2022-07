Il direttore generale di Atalanta Umberto Marino ha parlato a margine ella presentazione del ritiro estivo della squadra, da domani a Clusone: “Mi aspetto una stagione piena passione ed entusiasmo, lo dicono i numeri degli abbonamenti”, cocnlude Marino, commentando l’acquisto di Ederson, “Contentissimi per Ederson, è un grande investimento, un giocatore molto forte, la famiglia Percassi ci crede tanto, è uno dei giocatori che ha dato più all’occhio in Serie A negli ultimi mesi, ha fatto da gennaio un buonissimo campionato, è stato valutato come giocatore giusto per la squadra”