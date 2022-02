Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato a pochi minuti dalla gara con la Fiorentina spiegando cosa cambia nella società con l'arrivo dei nuovi investitori: "E' una grande opportunità, manterremo il nostro dna e resteremo competitivi avendo una visione più ampia. La famiglia Percassi è cresciuta a Zingonia, i nuovi partner sanno quanto è importante rimanere in alto. I Percassi restano alla guida dell'Atalanta, questi nuovi partner prima che investitori sono uomini di sport; e questo deve rassicurare i tifosi. Quello che vuole la società è essere sempre più sia in Italia che in Europa, mantenendo i principi di equilibrio e senza snaturarci. Si può crescere anche facendo investimenti mirati".



MERCATO - "Gli attaccanti svincolati? Il nostro mercato è finito il 31 gennaio, abbiamo una rosa ampia e chiediamo a Gasperini nuove alchimie tattiche. Pensiamo che questa squadra possa far bene così con questi giocatori a disposizione. La Champions? Ci sono tante squadre in lotta, il campionato è lungo e possono esserci sorprese".