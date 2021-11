L'Atalanta si prepara a tornare nuovamente a ranghi ridotti durante la sosta della Serie A per le nazionali. In Italia è una delle squadre che perde sempre più giocatori, ne partono sempre in media circa 17, anche se ultimamente a causa degli infortuni mister Gasperini ha potuto lavorare con più pedine a Zingonia.



Certa la doppia assenza di Muriel e Zapata, impegnati in Colombia fino alle prime ore del 18 novembre: il 20 ci sarà lo Spezia, proprio l'ex squadra di Piccoli, e il Primavera nerazzurro si candida alla maglia da titolare.



Convocati anche Juan Musso in Argentina (ma come terzo portiere) e Joakim Maehle in Danimarca, mentre Palomino ancora una volta è stato escluso dalla lista (orfana anche di Gomez): strana l'assenza del difensore argentino, che però si risparmierà un viaggio dall'altra parte del mondo prima del trittico Spezia-Young Boys-Juve.



Parlerà oggi con il ct dell'Albania Edy Reja invece Berat Djimsiti, il difensore dell'Atalanta ha bruciato i tempi ed è tornato in campo col tutore all'avambraccio sinistro nella gara contro lo United. E ora mister Gasperini valuterà bene se convocare o meno per la trasferta a Cagliari, sabato alle 20.45, il trequartista Matteo Pessina: il ct Mancini, visto il recupero sprint dell'azzurro, poi potrebbe farci un pensierino.