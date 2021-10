Arrivano conferme in merito alla possibile cessione a gennaio di Aleksey Miranchuk. L'Atalanta, proprietaria del cartellino del trequartista russo, a breve incontrerà l'agente del giocatore Sergei Rumyantsev per discutere del suo futuro, come confermato a euro-football.ru: “Entro il 20 novembre incontrerò la famiglia Percassi per parlare di Miranchuk. Ci tengo a ribadire che l’Atalanta non ha intenzione di venderlo e non si pente di averlo acquistato, ma la nostra intenzione è quella di accasarci in un altro club italiano nel mercato invernale". C’è interesse per Aleksey da buone squadre di Serie A, non stiamo considerando l’opzione di tornare in Russia”. Tra le squadre interessate al giocatore il Sassuolo di Alessio Dionisi.