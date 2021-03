Il futuro della porta dell'Atalanta è Marco Carnesecchi, estremo difensore classe 2000 cresciuto nel vivaio: grande prospetto sin dai tempi delle giovanili, è stato protagonista assoluto nella sfida di ieri sera dell'Italia Under 21 contro la Spagna, terminata 0-0 grazie a due suoi miracoli nel finale di partita. Il 20enne, passato a gennaio in prestito alla Cremonese, è tenuto sotto grande considerazione da Gian Piero Gasperini, che potrebbe decidere di puntarci già dall'anno prossimo, visto la situazione non facile di Gollini e Sportiello.