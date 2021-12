Non solo Aleksej Miranchuk. Atalanta e Genoa, ormai ad un passo dal formalizzare il passaggio in rossoblù dell'attaccante russo, potrebbero essere protagoniste di un'altra operazione di mercato.



Secondo quanto riporta TuttoAtalanta.com, i liguri avrebbero individuato nel giovane centravanti atalantino Roberto Piccoli un possibile rinforzo per il proprio settore avanzato.



Per il classe 2001, che gli orobici cederebbero in prestito, si tratterebbe di un ritorno in Liguria dove la scorsa stagione ha già vestito la maglia dello Spezia.