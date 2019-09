Il destino a volte regala sorprese incredibili e inaspettate. Praticamente ottantadue anni fa esatti, l'Atalanta scendeva in campo per il suo debutto nella massima serie affrontando proprio il Genoa. Oggi, a distanza di tanti anni, la Dea torna al Ferraris contro il Grifone, ricordando il suo esordio tra le grandi in un giorno di festa. Finì 0-0 quella partita del 12 settembre 1937, con l'Atalanta guidata da Ottavio Barbieri in panca e da Severino Cominelli e Giuseppe Bonomi in campo. La stagione poi non andò nel migliore dei modi e la Bergamasca retrocesse subito nel ’38, ma quella partita contro l'allora Genova 1893 resterà per sempre impressa nella storia nerazzurra.



LE FORMAZIONI DELL'ESORDIO IN A. Ecco le formazioni del primo Genoa-Atalanta della storia, esordio in A per gli orobici.

Genova 1893: Manlio BACIGALUPO; Paolo AGOSTEO, Renato VIGNOLINI; Mario GENTA, Giuseppe BIGOGNO, Emanuele FIGLIOLA; Pietro ARCARI, Mario PERAZZOLO, Cesare FASANELLI, Luigi SCARABELLO, Alfredo MARCHIONNESCHI.

Atalanta: Loris BORGIOLI; Edgardo CIANCAMERLA, Francesco SIMONETTI; Pietro PASTORINO, Giuseppe BARCELLA, Ermelindo BONILAURI; Gino BOLOGNESE, Severino COMINELLI, Dario SAVIO, Giuseppe BONOMI, Alessandro FORNASARIS.