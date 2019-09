"1907": è questa la scritta che appare, composta dai nuovissimi seggiolini della Curva Nord dell'Atalanta, un muro nerazzurro che si innalza in verticale nel cuore di Bergamo bassa.



SEGGIOLINI FACOLTATIVI. Dalla foto, scattata da Città Alta, si può constatare l'effetto e il colpo d'occhio della scritta e lo stato dei lavori, già a buon punto. I seggiolini, introdotti secondo le ultime normative Uefa, sono reclinabili, in modo tale che i tifosi possano scegliere di volta in volta se utilizzarli o se continuare ad assistere alla partita stando in piedi, saltando e cantando come è solita fare la Curva Nord a tutti gli incontri dell'Atalanta. La Curva Nord restaurata verrà inaugurata il 6 ottobre, in occasione della gara contro il Lecce.