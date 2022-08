"Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Pisa il calciatore Moustapha Cisse a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione. In bocca al lupo Moustapha!". Con queste parole, la società bergamasca ha ufficializzato il passaggio in prestito del 'gioiello' che nello scorso campionato aveva esordito - con tanto di gol - in Serie A, contro il Bologna.