Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, la MOVIOLA LIVE: Dembélé chiede un rigore

Redazione CM

49 minuti fa

2

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, al Parc des Princes di Parigi alle ore 21:



Arbitro

Daniele Orsato ITA

Assistenti

Ciro Carbone ITA, Alessandro Giallatini ITA

Quarto uomo

Davide Massa ITA

Var

Massimiliano Irrati ITA

Avar

Paolo Valeri ITA



74' - Hakimi giù in area, Orsato fa segno ad ampi gesti che non c'è nulla.



65' - Dembélé scarta secco Hummels e cade in area, in un primo momento Orsato indica il dischetto ma si corregge subito: punizione per il Paris e giallo al difensore. Dalla sala Var nessun contrordine.