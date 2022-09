Scherzando, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara contro la Cremonese aveva detto: "Koopmeiners può fare il centravanti". Ma non ci è andato troppo lontano: capocannoniere nerazzurro con quattro reti, l'olandese domenica ha sfiorato il quinto gol (che però ha sfiorato anche Okoli con la mano annullandoglielo) e ha innescato l'1-0 momentaneo da punizione.



Oramai Koopmeiners è l'arma in più in attacco di mister Gasperini poiché incarna due ruoli in contemporanea: mediano di posizione, molto basso senza palla, quando ne viene in possesso e si sgancia e si inventa trequartista. Un tuttocampista insomma, come ai tempi del Papu Gomez.