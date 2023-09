Nessuna indisponibilità per l'esterno sinistro Bakker, primo acquisto dell'estate 2023 dell'Atalanta, 10 milioni di euro al Bayer Leverkusen. Solo Scamacca e Touré guarderanno la partita contro il Cagliari (domani alle 15) dalla tribuna per i rispettivi infortuni, l'olandese non sarà in panchina per mera scelta tecnica.



Più volte mister Gasperini ha spiegato che Bakker era l'unico dei nuovi arrivati ad avere maggiori difficoltà di inserimento e rodaggio. Per questo il 2002 bergamasco Ruggeri si è guadagnato la maglia da titolare, e ha saputo ripagare la fiducia del tecnico con 3 assist in 5 gare. La settimana scorsa, contro la Fiorentina, erano stati Holm e Palomino a rimanere fuori dalla lista.