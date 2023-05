Il Napoli scudettato si sta preparando a ripetere l'impresa la prossima stagione disegnando la squadra del futuro. Consapevole infatti che il difensore coreano min-Jae Kim ha grande mercato ed è ambito soprattutto dal Manchester United, il club partenopeo guarda in casa Atalanta.



In caso di possibile uscita dell’ex Fenerbache infatti, il nome in cima alla lista è quello del difensore dell'Atalanta e della Nazionale Giorgio Scalvini, in crescita costante e valutato 40 milioni.