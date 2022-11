Lecce-Atalanta è finita in rissa. La squadra di Gasperini non riusciva a pareggiare i conti con il Lecce, il 2° posto insieme al Milan sfumava sempre di più e il cronometro non lasciava scampo. Negli ultimi minuti del match, l’esterno danese Maehle ha cercato di accelerare la ripresa del gioco inseguendo il pallone fuori dal campo, ma un giovane raccattapalle leccese, invece di dargli il pallone, lo ha lasciato cadere.



A questo punto Maehle gli ha dato una spinta, visibilmente contrariato. Subito Joan Gonzalez si è diretto verso Maehle, col dito puntato, urlandogli qualcosa e al fischio finale Falcone ha cercato di nuovo il danese: gruppetti delle due squadre si sono affrontati, arrivando quasi allo scontro fisico, creando tensione in campo.