Il nuovo azionista dell'Atalanta Stephen Pagliuca, leader del gruppo di investitori americani che hanno preso il 55% del club, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Ci stavamo interessando da anni alla Serie A. Attraverso Luca Bassi, mio partner in Bain Capital, ho incontrato Percassi circa sei mesi fa. Siamo venuti a Bergamo per la gara col Manchester United, abbiamo cenato insieme e capito di avere la stessa visione dello sport. La squadra appartiene alla proprietà ma anche ai tifosi, il modello Atalanta è vincente perché ha una base forte e una cultura sportiva.



PROGETTO - "Quando ad aprile sarà ratificata l'ufficialità dell'accordo di partnership con l'ok della Federazione, potremo dare tutti i dettagli sui nomi dei soci che mi accompagneranno. I Percassi sono dei leader e il progetto non prevede nessuna rivoluzione ma solo continuità con quello fatto finora. L'idea è di costruire una grande squadra e vincere il più possibile continuando a sviluppare talenti e facendo crescere i giovani del vivaio. Noi aiuteremo il brand Atalanta a crescere a livello mondiale".