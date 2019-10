"Imparare, imparare e imparare. Questo è il nostro obiettivo". Il Papu Gomez prova a commentare a freddo la disfatta in terra inglese contro il Manchester City, lo fa tramite Instagram pubblicando un commento piuttosto chiaro in cui fissa l'obiettivo della sua Atalanta in questa Champions: crescere in personalità ed esperienza oltre che imparare dai propri errori.