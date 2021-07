Più volte l'ex capitano dell'Atalanta Papu Gomez ha sfruttato canali social e interviste per parlare della squadra bergamasca, dopo l'addio tumultuoso di ormai sei mesi fa e l'approdo al Siviglia.



L'argentino non ha mai dimenticato Bergamo e non vuole che la società orobica si dimentichi di lui così, quando l’Atalanta ha dedicato un post sui propri canali ufficiali a Juan Musso e Cristian Romero per la vittoria dell’Argentina in Copa America, non si è fatta attendere la risposta piccata ma divertita (con tanto di smile) del folletto via social: “Non dimenticarti di me”.