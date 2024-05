Bruges-Fiorentina LIVE alle 18:45

Un ultimo step da fare per tornare in finale di. Ladeve compierlo in casa delnel ritorno delle semifinali. Dopo la delusione di un anno fa contro il, ora alla squadra dibasta non perdere per staccare il pass per Atene. Al Franchi, l'andata si è conclusa infatti sulgrazie a una rete nel finale di. Calcio d'inizio alle 18:45 allo stadio Jan Breydel. Chi passa affronterà, il 29 maggio in Grecia, la vincente del confronto tracon quest'ultimi favoriti dopo quanto successo una settimana fa.

Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Odoi, Vetlsen, Vanaken; Skoras, Thiago, Jutgla.HayenTerracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; BelottiItaliano

Halil Umut Meler (Turchia).