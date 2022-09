Nella partita poi vinta contro l’Helsinki in Europa League la Roma, prossima avversaria dell'Atalanta, ha indossato per la prima volta la sua terza maglia di stagione, quella di colore nero.



All'ex Atalanta Papu Gomez è piaciuta così tanto da fare una specifica richiesta a Paulo Dybala sotto il suo post: “Questa maglia è un 10, me la prendi”. Potrà portargliela già settimana prossima dato che entrambi sono stati convocati dal CT Scaroni per le amichevoli dell’Argentina.