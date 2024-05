Penultimo appuntamento dellasi sfidanoed. I campani di Stefano Colantuono, reduci dal pareggio in casa della Juventus ma già matematicamente retrocessi, salutano l'Arechi in questa stagione. Gli scaligeri di Marco Baroni, dopo il ko interno con il Torino, cercano tre punti per ottenere l'aritmetica certezza della salvezza (34 punti, con un successo i gialloblù salirebbero a +4 sull'Empoli terzultimo); con un pareggio, invece, andrebbero a 35 punti e si garantirebbero la possibilità certa di un altro spareggio.

: Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Kastanos; Weissman.. Colantuono.: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.. Baroni.