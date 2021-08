L'entourage dell'Atalanta ha deciso: nei prossimi 10 giorni arriverà un centrocampista per rinforzare la mediana e far riposare Marten de Roon. Se l'affare Morten Thorsby non dovesse andare in porto per la concorrenza del Watford, Sofyan Amrabat è il piano B.



Come riporta Sky Sport, l'alternativa al mediano della Sampdoria oggi sarebbe proprio l'ex Verona in forza alla Fiorentina: la Dea fa sul serio e in questi giorni cercherà di far cambiare idea a un Rocco Commisso deciso a fare muro.