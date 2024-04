Atalanta, il presidente Percassi: 'Con il Marsiglia possiamo dire la nostra, ma il Monza è pericoloso...'

è quasi più preoccupato della gara con il Monza di domani alle 20.45 che della doppia sfida in semifinale di Europa League con il Marsiglia. Fa parte del vissuto di chi ancora oggi è felice di aver conquistato la salvezza: "Certo, ora siamo in una situazione in cui possiamo dire la nostra anche nel prossimo turno. Saranno due belle partite anche con il Marsiglia. Dove vincerà il migliore. O magari il più fortunato, chissà. Quando al sorteggio è uscito il Liverpool speravamo solo di prenderne il meno possibile, ed è andata come abbiamo visto. Adesso vediamo cosa succede", ha spiegato a L'Eco di Bergamo che l'ha intervistato dopo l'impresa dell'eliminazione del Liverpool.

"Un pericolo.Il Monza è squadra tosta, interessante, allenata bene e gioca una volta a settimana senza assilli di classifica. Quando invece, come noi, giochi ogni tre giorni, di energie per strada ne lasci, sia a livello mentale che fisico"."Vediamo dove finiamo, ma le strategie per il futuro le abbiamo pronte. Qualunque sia il futuro, non ci faremo trovare impreparati. Credo che oltre che dei Boston Celtics di basket, Steve si stia ormai innamorando anche dell’Atalanta. Soprattutto, sta capendo il profondo legame che c’è fra la squadra e la città. Anche perché lui è mosso da una continua curiosità di conoscere, di capire. A Boston nello sport esistono solo i Celtics, che quest’anno fra l’altro stanno andando molto bene. Ma visto che anche l’Atalanta sta andando discretamente gli ho detto di venire più spesso. Anche perché quando viene lui facciamo sempre delle ottime partite e vinciamo. Quest’anno 5 su 5. Perché anche questa sconfitta con il Liverpool è una vittoria".