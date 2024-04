Ora è arrivata anche la certezze aritmetica:. Che potrebbero anche diventare sei se una tra Roma e Atalanta vincesse l'Europa League chiudendo in campionato fuori dalle prime cinque. L'Atalanta ha eliminato il Liverpool, la Roma il Milan (anche se l'euroderby avrebbe portato punti all'Italia in ogni caso) e la Fiorentina ha battuto il Viktoria Plzen: tutto come nei piani.- Ricordiamo il meccanismo con cui vengono a assegnati i punti utili al ranking stagionale nella fase a eliminazione diretta della competizione:(rispettivamente ancora 4 e 3 squadre in corsa nei quarti),(5 squadre nei quarti delle tre competizioni europee).

- L'guida il ranking stagionale davanti a, Spagna e Francia.Italia 19.429 puntiGermania 17.642 puntiInghilterra 17,250 puntiFrancia 15.583 puntiSpagna 15.312 puntiBelgio 13.600 puntiRepubblica Ceca 13.500 puntiTurchia 11.500 puntiPortogallo 11.000 puntiOlanda 10.000 punti- La certezza del quinto posto in Champions League cambia di conseguenza gli equilibri nella lotta in Serie A. Non è coinvolta l'Inter, che aveva già aritmeticamente staccato il pass, mentre, considerando che l'Atalanta sesta in classifica ha 51 punti ma una partita ancora da recuperare contro la Fiorentina, in data da definire.

- Il calendario offre tanti scontri diretti che possono cambiare il volto della lotta. Il Milan ne ha solo uno, subito dopo il derby, contro lache invece ne ha altri due contro, che si sfidano già nel prossimo turno inaugurando un periodo di fuoco per i giallorossi: la squadra di De Rossi affronterà in fila i rossoblù, il Napoli, la Juventus e l'Atalanta.- Il quinto posto in Championsl'Italia rimescola le carte ributtando poi nella mischia squadre altrimenti già virtualmente tagliate fuori:hanno sei punti di distanza dalla Roma quinta (55 punti, ma deve ancora concludere la partita con l'Udinese), decisamente più complicato invece rientrare per ile la, rispettivamente 45 e 44 punti (ma la Viola ha una partita in meno).

Scorri per vedere il calendario delle squadre in lotta per un posto in Champions