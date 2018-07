Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato ai cronisti presenti a margine della presentazione della stagione della Dea: "C'è grande entusiasmo, questo ci dà tanta forza: è un bel punto di partenza. Il nostro obiettivo è restare in serie A, non dobbiamo mai perdere di vista questo obiettivo. In questi due anni ci siamo tolti tante soddisfazioni, speriamo di ripetere un altro bel campionato. L'Europa League? Noi sappiamo che dobbiamo affrontare un preliminare, ci stiamo preparando per questo. Abbiamo fatto degli acquisti importanti, il mister li saprà valorizzare. Sicuramente se manca qualcosa non ci tireremo indietro. Se capita un occasione ci proveremo, come fatto con Ilicic lo scorso anno. In caso di Europa diretta, ovviamente c'è più tempo per agire sul mercato. Petagna? È dell'Atalanta, al momento non voglio prendere in considerazione questi rumors. Cristiano Ronaldo in Italia potrebbe portare tanto interesse al calcio italiano".