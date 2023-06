Il primo colpo di mercato della nuova Atalanta, versione 2023/2024, è prossimo ad essere concluso. Il club nerazzurro ha intensificato la pressione per il difensore classe '99 Isak Hien, per il quale l'Hellas Verona chiede una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. All'inizio della prossima settimana è previsto un incontro, verosimilmente decisivo, tra le due società per concludere l'operazione.