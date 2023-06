Doveva essere il primo acquisto ufficiale del calciomercato estivo 2023 dell'Atalanta e invece l'affare per portare a Bergamo Emil Holm rischia di sfumare. Lo Spezia infatti non si vuole privare facilmente dell'esterno destro classe 2000, che valuta ben oltre i 7 milioni di euro offerti finora dall'Atalanta.



La cifra è più vicina ai 10, ma i Percassi tentennano e non sembrano disposti a versare di più. Per questo nella trattativa si sta inserendo prepotentemente il Torino che per aggiudicarsi lo svedese è disposto a versare più dei bergamaschi.