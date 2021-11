Evitare ricadute: questo è il monito che viene ripetuto tra i box di Zingonia. Era già successo a capitan Toloi, dopo il rientro con l'Empoli altro guaio muscolare, per cui l'Atalanta con il suo esterno sinistro Robin Gosens ha scelto di andarci con i piedi di di piombo. Appena il tedesco ha provato dolore a calciare, nell'ultimo allenamento pre Juve, è stato depennato dalla lista dei convocati e rimandato ad altri esami: in giornata se ne saprà di più.



L'esterno era uscito dal campo in lacrime, nella gara d'andata contro lo Young Boys, esattamente due mesi fa: lesione importante al bicipite femorale della coscia destra, un infortunio serio e anche anomalo come ha detto il Gasp ieri sera. Difficile quindi ipotizzare di recuperare il giocatore per il Napoli (4 dicembre), impossibile per il Venezia martedì: la speranza per Gasperini è di riaverlo, almeno in panca, per la gara decisiva di Champions dell'8 dicembre contro il Villarreal.