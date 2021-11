Secondo il portale russo sports.ru il Verona si è inserito prepotentemente nella corsa per assicurarsi a gennaio il trequartista dell'Atalanta Aleksey Miranchuk, scarsamente utilizzato in questa prima parte di stagione da Giampiero Gasperini. Per gli scaligeri si tratterebbe di un colpo importante, che andrebbe ulteriormente a migliorare la qualità (già elevata) dalla cintola in su della rosa a disposizione di Igor Tudor.