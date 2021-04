A pochi mesi dal ritiro dal calcio giocato, l'ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain Ezequiel Lavezzi è stato a un passo dal ritorno in Italia -in particolare a Bergamo, per giocare nell'Atalanta- nell’estate del 2019: “L’Atalanta stava costruendo la squadra per giocare la prima Champions League della sua storia, cercando sul mercato esperienza e qualità. Si interessò a Buffon, senza poi riuscire a chiudere l’affare, ma soprattutto spinse fortemente per far tornare Lavezzi", spiega il giornalista Sky Gianluca di Marzio sul proprio sito.



CONTRATTO IN BIANCO- "Sul tavolo un contratto davvero importante: biennale da quasi 10 milioni di euro. Lavezzi ascoltò l’offerta e per diversi giorni pensò concretamente ad un ritorno in grande stile in Italia. Sarebbe bastata una firma, ma quel contratto rimase in bianco".