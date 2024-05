Juventus, Alex Sandro può tornare in Brasile: le ultime

Dopo 9 in Italia tra le fila del club bianconero,All’età di 33 anni e col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il difensore brasiliano ha iniziato a valutare le proposte che il suo entourage gli sta sottoponendo - tra cui quelle dall'Arabia Saudita - per la prossima stagione e una delle ipotesi che stanno prendendo piede è quella di un ritorno a casa.- Secondo quanto riferisce il portale UOL Esporte,, alla luce del grave infortunio al ginocchio occorso all’esterno mancino Welington. Per Alex Sandro l’ultima esperienza in Brasile risale alla stagione 2010/2011, nella quale contribuì alla conquista della Copa Libertadores al Santos, dopo gli inizi all’Athletico Paranaense. Successivamente si trasferì al Porto, dove ha giocato dal 2011 al 2015, prima di approdare alla Juventus per 28 milioni di euro., contraddistinta da parecchi problemi fisici e nella quale Allegri lo ha costantemente impiegato come difensore centrale di sinistra,, che a quota 327 risulta il calciatore straniero più presente nella storia della Vecchia Signora.