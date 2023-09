Con l'addio del Papu Gomez, di Ilicic e in ultimo di Duvan Zapata, passato al Torino per 10 milioni di euro, in casa Atalanta è finita un'era per il reparto d'attacco.



L'attaccante colombiano ha affidato si social il suo saluto dopo cinque anni a Bergamo in cui ha condotto l'Atalanta in Champions League: "Ho preso del tempo per trovare le parole giuste e non so nemmeno cosa dire...Perché si è chiuso un capitolo molto bello della mia vita calcistica...Sono arrivato all'Atalanta nel migliore dei modi...Ricordo ancora quel momento che rimarrà indelebile nel mio cuore, è stata l'ultima festa della Dea organizzata dai tifosi insieme alla società...Da subito mi avete dimostrato il vostro affetto e il vostro immenso calore...Il resto è storia, una bella storia che mi rende orgoglioso perché l'abbiamo scritta insieme...Grazie popolo bergamasco, grazie all'Atalanta, grazie ex compagni e soprattutto grazie a tutta la gente che lavora all'interno del club e non si vede mai! Vi porterò sempre nel cuore. Semplicemente grazie Dea".