Il Coronavirus sta scrivendo una delle pagine più nere della storia bergamasca ma la proposta lanciata ieri da Claudio Galimberti, per tutti il Bocia, ha fatto discutere sollevando un polverone. Il carismatico capo Ultras dell'Atalanta ha infatti scritto a patron Percassi una lettera per chiedergli che il campionato dell'Atalanta possa ritenersi finito qui e, anche se nelle prossime settimane la Figc dovesse scegliere di riprenderlo, la Dea dovrebbe ritirarsi e perderle tutte a tavolino per rispetto nei confronti delle migliaia di vittime del Covid-19. Parole forti che hanno scosso alcune personalità importanti del tifo bergamasco, in disaccordo con questa proposta.



SI DECIDE PIÙ AVANTI- "Credo che sia prematuro parlarne ora",ha confidato al Corriere di Bergamo il Presidente del Club Amici Atalanta Marino Lazzarini, "i problemi sono altri". Umberto Bortolotti preferisce la cautela: "(...)Non credo sia il caso di assumere posizioni drastiche, ma che sia opportuno agire e pensare con la massima prudenza". A dire la sua anche l'ex sindaco di Bergamo Franco Tentorio: "Nutro molto affetto e stima per il Bocia ma non mi trovo assolutamente d'accordo sulla sua proposta. (...). L'Atalanta ha degli obblighi ben precisi nei confronti dello sport, della città e dei tifosi. Immagino che gli abbonati non sarebbero contenti della soluzione che suggerisce".