Atalanta, il Tottenham vuole Ederson: le cifre

L’Atalanta ha già chiuso il mercato di riparazione, almeno quello in uscita. Eccetto l’esterno sinistro Bakker, che sta riflettendo se Torino è la scelta giusta per rilanciarsi in Serie A non avendo ridato nell’11 di mister Gasperini. Nessuna reazione quindi da parte della dirigenza bergamasca quando il Tottenham ha bussato alla porta per chiedere di Ederson, alternativa inglese a Conor Gallagher del Chelsea. Le sue prestazioni in Serie A, già a segno con sei gol seppur parta dalla mediana, hanno attirato l'attenzione degli Spurs ma l’Atalanta ha fatto muro e ha deciso di dettare le cifre anche per blindarlo in ottica del mercato estivo.



Già infatti sarà difficile per i Percassi trattenere Koopmeiners, per il quale a luglio si aprirà un’asta dalla base minima di 40 milioni di euro con un’offerta già promessa dalla Juventus. Il brasiliano è un pilastro centrale della mediana nerazzurra insieme a De Roon e, se dovesse partire, l’Atalanta vuole avere almeno la garanzia di guadagnarci un tesoretto da reinvestire per un profilo esperto e duttile almeno quanto Ederson. L’Atalanta però prenderà in considerazione solo offerte dai 30 milioni in su, considerando che da qui a giugno il cartellino del centrocampista è destinato a lievitare e ad avvicinarsi a quello di Koopmeiners.