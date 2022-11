Il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia ha assolto José Luis Palomino. Lo riferisce l'Ansa, dopo aver appreso la notizia in ambienti calcistici.



Il difensore dell'Atalanta era risultato positivo a un anabolizzante in un controllo a sorpresa della scorsa estate. Palomino ora può quindi tornare in campo e a disposizione di Gasperini, che trova un rinforzo in più per la retroguardia.