Papu Gomez, Luis Muriel e Duvan Zapata: no, non è lo schieramento dell’attacco contro il Parma per la gara della Befana, ma la festa di Capodanno a cui i tre amici e compagni hanno partecipato assieme a famiglie e amici.



Un Capodanno colombiano con un argentino, il capitano dell’Atalanta che proprio loro tre stanno facendo volare. Il Papu Gomez ha scelto di festeggiare il 2020 assieme a Luis Muriel e Duvan Zapata, tra il karaoke e i fuochi d’artificio. Gli stessi botti che ora dovranno ripetere insieme in campo.