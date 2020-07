Se domani sera alle 21.45 l'Atalanta batterà il Brescia, non solo otterrà l'accesso matematico all'Europa, ma compirà un passo importante verso la Champions League. Passo che potrebbe diventare una corsa al traguardo già il giorno seguente, mercoledì: se infatti il Verona fermerà la Roma all'Olimpico e impedirà la vittoria ai giallorossi, sarà ancora Champions per l'Atalanta, per il secondo anno di fila.



Tredici al momento i punti di distacco tra la Dea e la quinta in classifica. Al termine della 33esima giornata, ci saranno altri quindici punti in palio. Sarà dunque una partita da giocare su due campi, a ventiquattro ore di distanza.