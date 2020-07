La distanza dalla Juventus è forse troppo ampia per essere colmata, ma il secondo posto è un obiettivo più che mai alla portata dell’Atalanta. Di certo è quello che pensano i betting analyst, da cui arriva un ulteriore segno di stima per i nerazzurri dopo la prova di maturità offerta in casa dei bianconeri. Sul tabellone del "vincente campionato senza la Juventus" - in pratica la scommessa sulla seconda classificata - la squadra di Gasperini, riporta Agipronews, vola a 2,00, davanti alla Lazio, che in classifica è ancora avanti di un punto ma che è data a 3,25, alla pari con l’Inter che però ha ancora la partita di stasera da disputare.