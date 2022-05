Dopo il pesante infortunio e la partenza dell'esterno tedesco alla volta dell'Inter, l'Atalanta ha sentito la mancanza dei gol e dei cross che era solito sfornare Robin Gosens dalla fascia sinistra. Zappacosta e Maehle sono abili nella corsa, ma poco concreti quando si avvicinano in area piccola.



Per questo Lee Congerton, il nuovo specialista di mercato 'rubato' al Leicester, è già tornato in patria per sondare un profilo che farebbe al caso dei nerazzurri: si tratta di Matty Cash, 24 anni, laterale dell'Aston Villa. L'ostacolo è il prezzo, a dir poco spropositato: 40 milioni di euro che hanno fatto desistere anche Milan e Atletico Madrid.