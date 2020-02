Così Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a margine del premio “Amico dei bambini”: “Mi sto divertendo, questo è l’importante, di salute sto bene e al campo mi diverto. Io meglio di stagione in stagione? Sono come il vino, sempre più vecchio e più buono. Mi sento bene, soprattutto dopo l’anno scorso con l’infezione. Stare con la mia famiglia mi ha dato ancora più spinta, mi diverto ancora di più ora. In Serie A non ci sono partite facili, le squadre che lottano per non retrocedere danno sempre qualcosa in più. Dobbiamo lottare per posti alti in campionato. Noi abbiamo i nostri obiettivi, io voglio giocare la Champions League ancora con l’Atalanta. Valencia agli ottavi? È ancora presto, abbiamo altre partite fondamentali in campionato. Prima pensiamo alla Serie A, poi al Valencia quando arriverà il momento. Senza Zapata? Anche con Muriel giocavamo bene, ma non c’era mai riposo per me, Luis e Papu. Duvan è un riferimento importante per noi, sappiamo che giocatore è. Quattro triplette come Messi? Non ci penso, ma sappiamo chi è Messi e mi fa piacere essere paragonato a lui”.