Il Manchester United fa sul serio per Rasmus Hojlund. Lo ribadisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i Red Devils starebbero valutando con insistenza l'acquisto del talentoso attaccante dell'Atalanta. Se dovesse arrivare un'offerta intorno ai 60 milioni di euro, per la Dea sarebbe "irrispettoso" dire di no. Stesso discorso per l'ingaggio del classe 2003, che dal milione circa percepito attualmente verrebbe moltiplicato senza problemi dal top club di Premier League.