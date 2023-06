Sead Kolasinac è stato in passato vicinissimo alla Serie A con Milan e Inter che avevano sondato più volte il terreno per lui. L'ex Arsenal è in scadenza il 30 giugno con il Marsiglia e secondo quanto riportato da Sky, ha trovato l'intesa verbale per approdare questa volta per davvero in Italia ma con la maglia dell'Atalanta. Contratto biennale con opzione, è atteso in Italia la prossima settimana.