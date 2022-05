L'Atalanta scende in campo al Picco di La Spezia con la terza maglia, la divisa color corallo porta fortuna: finora ottenuti 13 punti e segnati 13 gol.



Vittorie in trasferta con Juve, Napoli, Udinese, Venezia e il pareggio prezioso con la Lazio: oggi all'Atalanta servono i 3 punti per rientrare in lotta per l'Europa, in attesa di Fiorentina-Roma di domani alle 20.45.