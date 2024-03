Atalanta, in campo verso il Napoli con un'arma in più!

Sono solo in dieci i giocatori dell'Atalanta rimasti al Centro Bortolotti di Zingonia ad allenarsi con mister Gasperini, mentre gli altri 14 sono sparsi in giro per il mondo con le loro Nazionali. Tra loro ci sono titolarissimi come Ederson, Zappacosta e Scamacca, ma anche Musso, Hateboer e Toloi. Proprio loro si candidano per trovare spazio nella gara col Napoli, alla ripresa, il 30 marzo alle 12.30 allo stadio Maradona. Il tecnico di Grugliasco infatti predilige dare minutaggio a chi si è allenato due settimane con lui, rispetto a chi è stato lontano da Bergamo.

Oggi, alla ripresa degli allenamenti, nella seduta mattutina l'allenatore ha diretto un'attivazione in palestra, seguita da lavoro tecnico-tattico e parte atletica. Domani si proseguirà con una seduta mattutina.



Un punto di forza che sicuramente al momento l'Atalanta ha rispetto a tutte le altre big e che spera di non perdere in queste amichevoli nazionali, è l'assenza di infortunati in infermeria. Ora mister Gasperini ha tutti e 24 i nerazzurri a completa disposizione, fatto più unico che raro, e può ruotare a piacimento nelle tre competizioni i suoi 17-18 titolari. Dovrà però stare attento ai diffidati, quelli sono parecchi: dentro c'è anche lo stesso tecnico, oltre a de Roon, Hateboer, Zappacosta e Lookman.