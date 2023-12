Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato nell'ultima conferenza stampa del 2023 anche del mercato in difesa:



"Deve capire la società se prendere un giovane di prospettiva o un rinforzo immediato o tamponare le falle, dipende dalle scelte della società, per me possono anche stare così se non ci sono situazioni che soddisfano la società, sperando che Toloi abbia meno frequenza di infortuni. Sto cercando di recuperare Toloi e Palomino, arretrare de Roon, vedere la crescita nel tempo di Bonfanti. Abbiamo qualche numero di troppo sugli esterni, sarebbe stata più equilibrata con un difensore e un centrocampista in più".